Ігнат: РФ може масовано ударити по Україні під час саміту G20
Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту «Великої двадцятки», який відбудеться на Балі 15-16 листопада, повідомляє Армія Інформ.
Про це заявив спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", — заявив Юрій Ігнат.
Він зазначив, що хоч Росія й продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.
"Ті ракети, які були в них до широкомасштабного вторгнення, робились ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували… Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", — пояснив він.