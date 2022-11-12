Ігнат: РФ може масовано ударити по Україні під час саміту G20

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту «Великої двадцятки», який відбудеться на Балі 15-16 листопада, повідомляє Армія Інформ.

Про це заявив спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації" , — заявив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що хоч Росія й продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.