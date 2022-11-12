Стало відомо, коли дадуть світло на звільнені території Херсонщини

Відновити електрику у Херсоні за оптимістичного сценарію можна за місяць. Втім, дати напругу у звільнені населені пункти області можуть вже навіть з наступного тижня, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"З того що зараз зрозуміло, це те що високовольтні лінії, яке живлять Херсон, вони зруйновані, так і підстанція в місті. А якщо говорити про лінії, які живлять область на правому березі, то там теж є пошкодження, які потрібно відновити" , - пояснює Сахарук.

Він наголосив, не факт, що Херсон буде першим містом в області на правому березі, яке буде заживлене, тому що "в деяких районах ситуація трохи краще".

"Наприклад, Берислав, туди напругу можна буде раніше подати" , - підкреслив Сахарук.

За його словами, населені пункти, які розташовані ближче до лінії розмежування в області буде легше заживити, а ті, які ближче - навпаки, оскільки там росіяни багато чого підірвали коли відходили.

На питання журналіста, чи відновлення світла за місяць в Херсоні є оптимістичним або реалістичним сценарієм він звернув увагу, потрібно розуміти, що ми маємо на увазі під відновленням.

"Якщо ми говоримо про повне відновлення, то це оптимістичний сценарій. Тому що зараз видно, що росіяни не просто пошкодили зі зброї ЛЕП, а спеціально підірвали, тому для самого Херсона відновлення електрики може зайняти трохи більше. Але перше світло, перша напруга має піти раніше, тобто не потрібно чекати місяць на напругу" , - припускає Сахарук.

Він висловив сподівання, що перші міста і села будуть заживлені наступного тижня, з понеділка.

Зазначимо, перед тим як відступити з правобережжя Дніпра росіяни пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що російські окупанти повністю знищили всю енергетичну систему Херсона і її відновлення може зайняти близько місяця.