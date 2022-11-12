Ердоган хоче перетворити "зернову ініціативу" на мир між Україною та РФ
Під час розмови з журналістами президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що "зернова ініціатива" може відкрити шлях для "мирного коридору" між РФ і Україною, повідомляє Економічна правда.
Очільник турецької держави підкреслив важливість збереження дієвість "зернового коридору". Водночас Туреччина прагне перетворити "зерновий коридор" на шлях миру.
Ердоган додав, що однієї позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити питання в бесіді з Володимиром Зеленським.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи завершиться дія зернової угоди 19 листопада, турецький президент висловився за її продовження.
"Чим довше триватиме угода, тим краще", – сказав він.
Також Ердоган висловився про необхідність визначити рамки зернового питання, надаючи більшого пріоритету саме допомозі країнам Африки, а не відвантажувати агропродукцію в Європу.