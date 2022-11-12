Клименко: В Херсон повернулася українська поліція

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова НПУ Ігор Клименко.

"Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсона виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона" , — повідомив він.

Глава Нацполіції закликав мешканців міста обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілих предметів, а також звернувся до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.