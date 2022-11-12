У Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
На відео видно, як літня жінка з криком падає на коліна, побачивши свого онука-бійця, а він біжить до неї.
"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів... Історичні кадри", - написав під відео Анатолій Штефан.
Загалом у Херсонській області ЗСУ взяли під контроль 60 населених пунктів. Зараз там поліція розпочала стабілізаційні заходи.
Також українців на звільнених територіях закликають бути обережними та не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.
Окрім того, у Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків та різні підрозділи Сил оборони.