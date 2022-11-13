Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон
В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.
"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону", - йдеться у публікації.
Так, необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.
"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначає Камишін.