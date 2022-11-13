Генсек ООН не хоче "будь-якого миру" між Україною і РФ

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає важливим створення умов для поновлення переговорів між Україною та Росією з метою закінчення війни за умови відновлення цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так Гутерріш підкреслив "чітку позицію ООН щодо України", відповідаючи на запитання журналістів у ході пресконференції у Пномпені (Камбоджа) на полях саміту ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

"В принципі наша позиція в Організації Об'єднаних Націй зрозуміла. Те, що сталося в Україні, вторгнення в Україну було порушенням Статуту. Було порушенням територіальної цілісності України" , - зазначив він.

При цьому Гутерріш звернув увагу на важливості створення умови для "поступового поновлення діалогу (України та Росії - ред.), який призведе до майбутнього, в якому запанує мир".

Генсек ООН уточнив, що йдеться не про "будь-який мир", а саме на основі Статуту ООН, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України.