Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
В Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
- танків – 2840 (+2),
- бойових броньованих машин – 5742 (+12),
- артилерійських систем – 1837 (+8),
- РСЗВ – 393 (+0),
- засоби ППО – 206 (+1),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
- крилаті ракети – 399 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16),
- спеціальна техніка – 160 (+0).