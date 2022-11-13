Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 2840 (+2),
  • бойових броньованих машин – 5742 (+12),
  • артилерійських систем – 1837 (+8),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засоби ППО – 206 (+1),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети – 399 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16),
  • спеціальна техніка – 160 (+0).

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