Сунак: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що проголосить критичну промову щодо правлячого в РФ режиму Володимира Путіна за військову агресію проти України. Він проголосить її на саміті G20, який відбудеться в Індонезії, повідомляє Корреспондент.

Про це пише The Daily Telegraph.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим Путіна, який посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в прірву потрясінь. Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності і вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та поваги таких форумів, як G20" , – наголосив він.

Повідомляється, що британський прем'єр-міністр використовує формат G20, щоб продовжувати створювати "регіональні альянси, що ґрунтуються на наших цінностях". Наприклад, такі альянси такого співробітництва – тристороння військова угода AUKUS (військовий альянс Австралії, Великої Британії та США), створений у 2021 році.