Мінінфраструктури: з українських портів вийшли ще 2 судна з агропродукцією

В рамках "зернової ініціативи" у суботу, 12 листопада, з порту "Чорноморськ" вийшло 2 судна з 27 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Ще два балкери, котрі зафрахтовані Всесвітньою Продовольчою Програмою Організації Об‘єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану.

Так, у порту "Одеса" на балкер BOZBURUN M. завантажують 40 тис тонн української пшениці для Ефіопії, а в порту "Чорноморськ" аналогічний обсяг вантажу відправиться до Ємену та Афганістану балкером GOKOVA M.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 33 судна. На них завантажують 920 тисяч тонн української агропродукції. Сьогодні з порту "Чорноморськ" вийшло 2 судна з 27 тисяч тонн агропродукції для країн Азії" , – йдеться в повідомленні.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 444 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.