Офіс генпрокурора: за час повномасштабної війни загинуло понад 400 дітей

Жертвами російської агресії проти України з 24 лютого стали 430 дітей і понад 800 – отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Понад 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася — 430. Зросла кількість поранених — понад 830" , — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 60, Дніпропетровській – 31.

8 листопада у с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучення ворожого снаряда до приватного будинку поранено 3-місячного хлопчика.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри не є остаточними.