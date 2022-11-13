"Укрпошта" готується відкрити перші відділення в Херсоні
"Укрпошта" планує повернути відділення до Херсону. Планують почати з 5-7 відділень, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.
За словами Смілянського, "Укрпошта" готується до базування в Херсоні, а вже після нього намагатиметься покривати усю звільнену частину, яка поруч з Миколаївською областю й далі.
"Ми готуємось, вчора вже вантажили Starlink, отримали генератори, розуміємо, що певний час, скоріш 3-4 тижні будемо працювати в такому режимі, бо зв'язок та світло будуть проблематичними. Чекаємо дозволу від ДСНС, бо, на жаль, росіяни позалишали вибухонебезпечні предмети. Тому почнемо десь з 5-7 відділень в самому Херсоні, зараз триває розмінування, а надалі плануємо підняти усю мережу", - додав гендиректор "Укрпошти".