"Укрпошта" готується відкрити перші відділення в Херсоні

"Укрпошта" планує повернути відділення до Херсону. Планують почати з 5-7 відділень, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

За словами Смілянського, "Укрпошта" готується до базування в Херсоні, а вже після нього намагатиметься покривати усю звільнену частину, яка поруч з Миколаївською областю й далі.