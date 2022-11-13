ВМС ЗСУ: Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів"

У Чорному морі залишається один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить 8 ракет, ще 5 ворожих ракетоносіїв перебувають у Середземному морі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет" , – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.