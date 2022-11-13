"Укрзалізниця" запускає благодійні продажі квитків до Донецька та Сімферополя

Укрзалізниця та платформа United24 запускають благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Відсьогодні, 13 листопада, можна оформити квитки до звільненого від росіян Херсона та ще чотирьох окупованих міст, повідомляє Новое время.

Квитки можна купити на три перші рейси з Києва до п’ятьох міст. Окрім Херсона, йдеться про Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Сімферополь.

Скористатися ними можна буде одразу після деокупації. Щойно рух поновлять, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Зараз квитки можна зберігати "як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів".

"Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом" , — заявили в Укрзалізниці.

Рейси здійснюватиме "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити квиток можна тут.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу перекажуть через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту — автомобілів, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.