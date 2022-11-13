"Білоруський Гаюн": РФ перекидає з Білорусі ракети для ЗРК С-300

Росія, ймовірно, перекидає ракети з Білорусі для зенітно-ракетних комплексів ЗРК С-300/400 на Донбаський напрямок. Про це заявив проєкт "Білоруський Гаюн", повідомляє Корреспондент.

Так, за останні кілька днів у Білорусі зафіксували вісім прильотів Іл-76, які прилетіли на аеродром у Мачулищах.

За даними моніторингової групи, ворожі літаки були досить довго - від трьох до п'яти годин. Проте 12 листопада вони стояли ще довше – до 6,5 години.

Білоруський Гаюн назвав три версії, навіщо Іл-76 прилітали до Білорусі:

завезення нових ракет та/або амуніції в РБ;

вивіз ракет та/або амуніції з РБ до РФ;

одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння.

Втім, найбільш ймовірною версією є вивезення ракет. Експерти вважають, що РФ вивозить ракети на аеродроми до Московської, Брянської та Ростовської області. Тобто відбувається постачання угруповань на Луганському та Донецькому напрямках.