У звільненій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок

У нещодавно звільненому місті Снігурівка Миколаївської області сьогодні, 13 листопада, з'явився мобільний зв'язок, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення міста. Варто зазначити, що Снігурівка одна з небагатьох населених пунктів Миколаївської області, яка з початку війни знаходилася під російською окупацією.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім населених пунктів на Кінбурнській косі.