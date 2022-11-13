CNN: команда Байдена не наполягає на діалозі України з РФ

Позиція голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, який останніми тижнями рішуче виступав за пошук дипломатичного виходу з війни в Україні, не знаходить широкої підтримки з боку команди з національної безпеки президента Джо Байдена, повідомляє Deutsche Welle.

Про це пише CNN з посиланням на двох представників адміністрації президента США.

Зокрема, бачення Міллі не розділяють державний секретар США Ентоні Блінкен і радником президента США із нацбезпеки Джейк Салліван. Вони не вважають, що час для переговорів України з РФ настав.

9 листопада, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, Міллі високо оцінив дії Збройних сил України, яким вдалося зупинити агресію росіян, але зауважив, що повна воєнна перемога над РФ недосяжна. У ситуації, "коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтесь" моментом, порадив Міллі.

Ця заява прозвучала напередодні звільнення Херсона, але ще до того, як ЗСУ сили почали активно просуватися на Херсонщині.

"Рішення - за українцями. Нічого про Україну - без України" , - у свою чергу підкреслив Байден на прес-конференції 9 листопада, коли його запитали про можливість переговорів.

За даними CNN, Держдепартамент США займає позицію, яка кардинально відрізняється від поглядів Міллі. Фактично склалася унікальна ситуація, коли військове начальство у США активніше наполягає на дипломатії, ніж самі американські дипломати, зауважує канал.

Прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс 10 листопада не уточнив, чи згоден Держдепартамент із позицією Міллі. Натомість він ще раз наголосив, що США підтримують президента України Володимира Зеленського.