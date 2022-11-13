Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу сформувати новий уряд

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху прибув до канцелярії президента Іцхака Герцога де отримав мандат на формування нового уряду, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Після проведених мною консультацій, картина зрозуміла: Біньямін Нетаніягу отримав рекомендації 64 депутатів, і тому я передаю йому мандат на формування уряду" , - заявив президент.

Нетаньяху, зі свого боку, заявив, що схвильований правом формувати уряд, так само як був схвильований й 26 років тому.

"Позаду кілька передвиборчих кампаній, народ сказав своє слово, і я обіцяю бути прем'єр-міністром усіх - і тих, хто за мене голосував, і тих, хто не голосував за мене" , - відзначив Нетаньяху.

Зазначається, що 10 листопада Нетаньяху офіційно став кандидатом на пост прем'єр-міністра Ізраїлю. Очікується, що він сформує праворелігійну коаліцію з партій "Лікуд", ШАС, "Яадут а-Тора" і "Ціонут Датіт".

Водночас не виключається, що під час коаліційних переговорів можуть виникнути складнощі, які змусять Нетаньяху шукати нових партнерів по коаліції.