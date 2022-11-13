Ткаченко: правоохоронці вивчать, чи молилися за Росію у Києво-Печерській Лаврі

Правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату під час богослужіння нібито моляться за Росію, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України" , - написав він.

За його словами, першочергово важливо встановити автентичність відео. А від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

"В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ" , - додав Ткаченко.

Раніше священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував у відео, на якому нібито під час під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.