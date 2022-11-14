У Херсоні вже запрацювало два мобільних оператори

У Херсоні вже запрацювало два мобільних оператори
Фото: Dominic Lipinski/PA

В звільненому від російських окупантів Херсоні вже запрацювало 2 мобільних оператори, повідомляє Українська правда.

В Київстарі повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.

"На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", - додали у "Київстарі".

Також у "Водофоні" сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

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