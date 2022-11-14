Генштаб: ЗСУ знищили понад півтисячі окупантів РФ

Генштаб: ЗСУ знищили понад півтисячі окупантів РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, а з початку повномасштабної війни російська армія скоротилася на 81 370 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 2848 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 5748 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 1839 (+2) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засобів ППО - 206 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) од.,
  • крилатих ракет - 399 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од.,
  • спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані постійно уточнюються.

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