Генштаб: ЗСУ знищили понад півтисячі окупантів РФ

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, а з початку повномасштабної війни російська армія скоротилася на 81 370 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 2848 (+8) од.

бойових броньованих машин - 5748 (+6) од.,

артилерійських систем - 1839 (+2) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засобів ППО - 206 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) од.,

крилатих ракет - 399 (+0) од.,

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од.,

спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані постійно уточнюються.