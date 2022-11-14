Генштаб: ЗСУ знищили понад півтисячі окупантів РФ
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, а з початку повномасштабної війни російська армія скоротилася на 81 370 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 2848 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 5748 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1839 (+2) од.,
- РСЗВ - 393 (+0) од.
- засобів ППО - 206 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) од.,
- крилатих ракет - 399 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од.,
- спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані постійно уточнюються.