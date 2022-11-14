Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі на полях саміту G20.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки в готелі у понеділок перед їхньою першою особистою зустріччю з моменту вступу Байдена на посаду.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

"Радий вас бачити" , — сказав Байден Сі перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю.

Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.

"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність — показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці" , — сказав Байден, починаючи переговори.

Сі Цзіньпін сказав, що обидві сторони "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота" , — сказав він.

Очікується, що переговори лідерів Китаю та США триватимуть щонайменше дві години, після чого Байден планує провести пресконференцію.