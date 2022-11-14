Укренерго: Сьогодні віялові відключення будуть у столиці та 8 областях
Планові відключення електроенергії у понеділок, 14 листопада, діятимуть у столиці та восьми областях. Про це повідомляє прес-служба Укренерго.
Обмеження електропостачання діятимуть до 24:00 у наступних регіонах:
- м. Київ;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумський;
- Харківській,;
- Полтавській;
- Донецькій областях.
В інших областях України відключення не застосовуються.
"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною та в українців було світло" , - нагадав оператор.
Компанія ще раз закликала українців свідомо споживати електроенергію, особливо у години ранкового та вечірнього пікового споживання.