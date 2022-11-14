РосЗМІ повідомили про переговори РФ і США в Анкарі

У понеділок, 14 листопада, делегації Росії та США проводять переговори у столиці Туреччини Анкарі.﻿ За даними російського видання Комерсант, на зустріч прилетів голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, повідомляє Новое время.

Про предмет переговорів не повідомляється, вони також не анонсувалися раніше.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі, пишуть РИА Новости.

Представник Туреччини також відмовився коментувати можливу зустріч російської та американської делегацій у Туреччині, пише Reuters.

9 листопада видання Bloomberg повідомляло, що РФ та США планують зустрітися найближчими тижнями, щоб обговорити відновлення інспекцій об'єктів ядерної зброї відповідно до нового договору про стратегічне наступальне озброєння.

Ці переговори було призупинено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому.

Востаннє американська та російська делегації зустрічалися на переговорах у швейцарській Женеві у січні, трохи більше ніж за місяць до нападу військ РФ на Україну. Тоді країна-агресор озвучувала ультиматуми про нерозширення НАТО та вимагала «гарантій безпеки».

Тоді переговори завершились безуспішно.