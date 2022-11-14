Залужний розповів про операцію зі звільнення Херсона

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це він повідомив у Telegram.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсону! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам" , — зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.

У п'ятницю, 11 листопада, до центру Херсона вийшли жителі міста із прапорами України. У соцмережах з'являються відео із захисниками України, які заходять до Херсона.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що Збройні сили України звільнили Херсон від російських окупантів.