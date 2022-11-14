Залужний розповів про операцію зі звільнення Херсона
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня, повідомляє Ділова столиця.
Про це він повідомив у Telegram.
"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсону! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам", — зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.
У п'ятницю, 11 листопада, до центру Херсона вийшли жителі міста із прапорами України. У соцмережах з'являються відео із захисниками України, які заходять до Херсона.
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що Збройні сили України звільнили Херсон від російських окупантів.