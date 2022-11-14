Подоляк пояснив, що насправді означають заяви РФ про мирні переговори

Росії потрібне не поновлення мирних переговорів з Україною, а оперативна пауза для перегрупування та реструктуризації своїх окупаційних військ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

"Те , що пропонує Росія, це ультиматум. Вони хочуть припинення вогню, але в цей час займаються тим, що зміцнюються на захоплених територіях. Усі російські офіційні особи, включаючи міністра закордонних справ, говорять не про переговори, а про оперативну паузу для перегрупування та реструктуризації», - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Der Standard.

Подоляк також наголосив, що немає конфлікту, який треба вирішувати. Необхідно просто «припинити вторгнення та анексію територій».

Радник глави ОП нагадав, що для початку переговорів Росія має вивести усі свої війська з території України, у тому числі й з Криму.

"Потім ми можемо почати обговорювати, що думаємо ми, що думають вони і скільки вони повинні заплатити як компенсацію. Тоді ми зможемо говорити про мир після війни», - зазначив він.

Говорячи про продовження контрнаступу ЗСУ, Подоляк заявив, що якщо Україна зупинить просування української армії, то Росія використає цей час для підготовки своїх військ, відправки окупантів в Україну та зміцнення своїх позицій.

"Україна має просуватися у всіх напрямках. Війна йде також у Запоріжжі та Луганську. Ми маємо продовжувати боротьбу на всіх фронтах. Якщо український наступ зупиниться чи сповільниться, західні партнери можуть втомитися від війни та почати наполягати на переговорах. Росія не захоче переговорів доти, доки вона не буде повністю виведена з ладу. Тому деокупація продовжується" , — резюмував він.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що успіх України на можливих переговорах із Росією залежатиме від сили Києва на полі бою.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».

Також стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією.

7 листопада Зеленський назвав п'ять умов, за яких можливі переговори:

відновлення територіальної цілісності;

повага до Статуту ООН;

відшкодування всіх збитків, завданих війною;

покарання кожного військового злочинця;

гарантії, що вторгнення не повториться.

Видання Politico повідомило, що Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з РФ, вказуючи на те, що в перерахованих умовах немає пункту про неможливість переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Після втечі російських окупантів з Херсона в МЗС країни-агресора РФ заявили, що Москва відкрита до діалогу з Україною «без попередніх умов».

У Міністерстві закордонних справ на це відповіли, що кремлівський режим зараз не в тому становищі, щоби диктувати Україні якісь умови.