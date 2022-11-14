ОВА: Росіяни обстріляли підприємство на Сумщині, є поранені

Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, поки там працювали люди, щонайменше троє поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів.

Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники.

Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна".

За даними влади, на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані снаряди.