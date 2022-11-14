ЄС запустив тренувальну місію для 15 тисяч українських військових

Євросоюз запустив тренувальну місію EUMAM для українських військових, у рамках якої будуть навчати 15 тисяч військовослужбовців, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні чеського головування у Раді Євросоюзу у Twitter.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України у війні з Росією" , — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що буде навчено до 15 тисяч військових українських сил. Рішення набирає чинності з моменту опублікування в офіційному журналі ЄС.

17 жовтня Рада ЄС схвалила створення військової тренувальної місії для підтримки ЗСУ у боротьбі України за свою територіальну цілісність.

Місія діятиме на території країн-членів ЄС і матиме свій оперативний штаб у Брюсселі, щоб забезпечити спільну координацію на стратегічному рівні. Командуватиме місією віцеадмірал Ерве Блежан, директор Центру військового планування та проведення операцій.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансова контрольна сума загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн. євро.