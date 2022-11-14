ЄС розширив санкції проти Росії через застосування хімзброї

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення про запровадження додаткових обмежувальних заходів у зв'язку з триваючою загрозою розповсюдження та застосування хімічної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції стосуються десяти фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з отруєнням критика Кремля Алєксєя Навального нервово-паралітичною речовиною типу "Новічок" 20 серпня 2020 року, а також з виробництвом систем доставки хімічної зброї в Сирії.

"У справі Навального до нових списків потрапили оперативники та високопосадовці ФСБ РФ, а також російські експерти з хімічної зброї, а щодо Сирії ЄС запроваджує санкції проти компанії MHD Nazier Houranieh & Sons, яка постачає Сирійському науково-дослідному центру (SSRC) матеріали, що використовуються для виробництва систем доставки хімічної зброї, а також її співвласників" , - уточнили у Раді ЄС.

Обмежувальні заходи ЄС проти використання та розповсюдження хімічної зброї наразі застосовуються до 25 фізичних та 3 юридичних осіб. Санкції полягають у замороженні активів та забороні на в'їзд і транзит через територію ЄС. Фізичним та юридичним особам ЄС також заборонено надавати кошти особам, включеним до санкційного переліку.

"ЄС залишається повністю відданим протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримці положень, викладених у Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення" , - йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи в рамках санкційного режиму за застосування і розповсюдження хімічної зброї були вперше запроваджені у 2018 році на виконання висновків Європейської ради від 28 червня 2018 року. Вони спрямовані на фізичних та юридичних осіб, безпосередньо відповідальних за розробку та застосування хімічної зброї, а також тих, хто надає їм матеріальну, фінансову та технічну підтримку.