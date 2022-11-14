Байден заявив, що не бачить безпосередньої загрози нападу Китаю на Тайвань

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори на Балі, де відбувається саміт Великої двадцятки (G20). На ньому очільник США заявив, що його країна робитиме усе, аби конкуренція з Китаєм не переросла в конфлікт та відкинув можливість нової холодної війни, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

«Ми прагнемо вести жваву конкуренцію, але будемо робити усе, аби ця конкуренція не переросла у конфлікт. Ми обговорили також те, що політика щодо Китаю не змінилась, — заявив Байден. — Ми підтримуємо статус кво, зокрема, щодо Тайваню.Ми також шукали точки дотику, де б ми могли співпрацювати».

На питання журналістів щодо можливості вторгнення Китаю до Тайваню та можливість нової холодної війни, президент США заперечив:

«Не буде ніякої нової холодної війни. Наша політика стосовно Тайваню не змінилась ні на йоту. Ми хочемо, аби це питання було врегульовано мирно і я до цього питання більше не буду повертатись. Я переконаний, що Сі Цзіньпін зрозумів мою точку зору, я зрозумів його погляд, — заявив Джо Байден. — І гадаю, що США значно краще підковані політично, економічно, аби реагувати на будь-які зміни обставин по всьому світу. Думаю, Сі Цзіньпін погодився зі мою у тому, що зараз важливі саме обставини щодо тих проблем, які ми обговорили, детально. Ми зрозуміли, що наш Кабінет міністрів має зібратися, аби обговорити по кожному питанню деталізовано пройтись і знайти шляхи вирішення».

Глави двох країн вперше потиснули один одному руки з моменту обрання Байдена президентом США майже два роки тому.

15−16 листопада на острові Балі в Індонезії відбудеться дводенний саміт глав держав G20.

Вторгнення Росії в Україну буде головним питанням на порядку денному майбутнього саміту країн G20. Багато членів групи вважають, що війна в Україні стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, ослаблює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності.