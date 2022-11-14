МЗС Росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади: хто у списку

Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади, їм закрито в'їзд до РФ. Серед них — актор Джим Керрі та онук лідера ОУН Степана Бандери, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни-агресорки.

Як зазначається у заяві РФ, санкції запроваджуються на основі «взаємності» у відповідь на «практику введення режимом прем'єр-міністра Джастіна Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає незручною».

До списку увійшли начальник Управління безпеки зв’язку Канади Пітер Маккей, прем'єр-міністр провінції Альберта Даніель Сміт, колишній прем'єр-міністр провінції Квебек Жан Шаре, виконавчий директор Інституту Кескейд при Університеті Ройял Роудз Томас Хомер-Діксон, перекладач Канадського інституту українських досліджень при Уні Маріняк, організатор проекту «Ангели-охоронці України» Ліза Шимко, засновник проекту Boots for Ukraine Олександр Бакус.

Під санкції також підпали спонсори Канадського українського конгресу Орест Джулинський та Орест Проців, а також засновник фонду Zaraska Юджин Цараска та Люба Цараска, засновник та члени ради директорів Фонду сім'ї Мигаль, представники Української кредитної спілки та Канадсько-українського фонду.

Крім них у списку низка журналістів, а також письменник і діяч кіно Девід Безмозгіс, актор Джим Керрі та онук ідеолога українського націоналізму та лідера ОУН Степана Бандери.