Кулеба: Росія хоче взяти паузу, щоб підготувати жорстокіший напад

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що війська РФ хочуть взяти паузу на фронті, щоб підготувати новий жорстокіший напад, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба зазначив, що жодна інша країна світу не прагне миру в Україні так сильно, як сама Україна, яка взагалі ніколи не хотіла цієї війни.

"Але ми також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити" , — сказав Кулеба.

Український міністр наголосив, що Київ не отримував і не отримає жодних конструктивних пропозицій від Росії.

Він також назвав сигнал російського диктатора Володимира Путіна, що Кремль нібито відкритий для переговорів димовою завісою для продовження агресії.

"Путін зараз не хоче жодних компромісів. Тому Президент Зеленський чітко наголосив: Росія має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Це проторує шлях до мирного процесу" , - наголосив міністр.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що успіх України на можливих переговорах із Росією залежатиме від сили Києва на полі бою.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».

Після втечі російських окупантів із Херсона до МЗС країни-агресора РФ заявили, що Москва відкрита до діалогу з Україною «без попередніх умов».

У Міністерстві закордонних справ на це відповіли, що кремлівський режим зараз не в тому становищі, щоби диктувати Україні якісь умови.