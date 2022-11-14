Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсонщини і відвідав Миколаїв

Президент Володимир Зеленський після Херсона відвідав Миколаїв, він також провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив сайт президента.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста.

Повідомляється, що у Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч осіб. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв'язком.

"На жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться" , – наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, у місті поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

У Миколаєві президент також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують. Зазначається, що гуманітарний штаб уже відправив допомогу й нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону.

Раніше в понеділок Зеленський відвідав деокупований Херсон.