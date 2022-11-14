В окупованій Якимівці підірвали призначеного росіянами голову ВЦА

У тимчасово окупованій Запорізькій області підірвали місцевого колаборанта Максима Зубарєва, якого призначили росіяни «головою Військово-цивільної адміністрації селища Якимівка», повідомляє Новое время.

Відповідну заяву опублікували співучасники Зубарєва на його сторінці у Facebook.

У його ліквідації колаборанти очікувано звинуватили українські сили.

10 листопада заступник гауляйтера Херсона Кирило Стремоусов «загинув у ДТП» у Херсонській області, повідомили російські пропагандистські канали, а також херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. Нібито в його машину врізалася вантажівка.