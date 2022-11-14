Bloomberg: Дипломати країн-членів G20 погодили підсумкову заяву саміту

Дипломати країн-членів "Великої двадцятки" погодили підсумкову заяву саміту, яких проходитиме 15-16 листопада на Балі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили дипломатичні джерела, знайомі із ситуацією з посиланням на Bloomberg.

Головною перешкодою для узгодження стала позиція щодо агресії Росії в Україні.

Зазначається, що якщо лідери підпишуть документ, це дозволить уникнути того, щоб цей саміт став першим самітом G-20, який взагалі не завершився спільною заявою. Один дипломат попередив, що ситуація ще не повністю улагоджена: повний проект досі не поширений, навіть після досягнутого усного розуміння.

Запланований проект декларації вказуватиме на більш ранню резолюцію Організації Об'єднаних Націй, в якій висловлювали жаль з приводу агресії Росії, але вказано, що потрібно було піти з України.