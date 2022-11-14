Залужний назвав напрямки, де йдуть найнапруженіші бої
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав напрямки, на яких окупанти найактивніше атакують, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram головнокомандувача ЗСУ.
"Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Сили оборони, незважаючи на запеклий опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку", - зазначив Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
За словами головнокомандувача, ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. ЗСУ тримають оборону завдяки стійкості передових підрозділів та боєздатним резервам.
"Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань щодо стабілізації обстановки у певних операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву супротивника на дільницях ймовірного наступу", - додав він.
Раніше головнокомандувач ЗСУ заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, мобілізовані росіяни, яких перекидають на фронт, мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.