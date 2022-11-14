Федоров: Зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області
Ввечері у понеділок, 14 листопада, зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області. Через відсутність світла немає і водопостачання, повідомляє Новое время.
Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах", — йдеться у дописі.
Федоров додав, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв’язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.
"Проте є і хороша новина — у місті „замовкло“ пропагандистське ТВ окупантів", — додав Іван Федоров.