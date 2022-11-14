Федоров: Зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області

Ввечері у понеділок, 14 листопада, зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області. Через відсутність світла немає і водопостачання, повідомляє Новое время.

Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах" , — йдеться у дописі.

Федоров додав, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв’язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.