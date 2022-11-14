Укренерго: У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві
У вівторок, 15 листопада, у Києві та восьми областях діятимуть планові відключення світла, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Facebook.
Обмеження діятимуть з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00.
Планові відключення торкнуться Києва та наступних областей:
- Київська,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Донецька.
В інших областях України відключення не прогнозується. В Укренерго попросили українців економити електроенергію, особливо у години ранкового та вечірнього пікового споживання.
Внаслідок навмисних масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру міст України почалися віялові відключення світла, найчастіше — у Києві, а також північних, центральних та східних областях.
Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 1 листопада Росія завдала шкоди 40% енергетичних об'єктів України.