Медведєв прокоментував резолюцію ООН про відшкодування збитків Україні

У Москві заявляють про "спроби англосаксів викрасти російські активи" на тлі резолюції ООН про відшкодування збитків Україні, викликану агресією РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в Telegram.

"Англосакси явно намагаються наскрести юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів" , - написав він, коментуючи резолюцію ООН.

Також Медведєв додав, що ООН нібито необхідно "ухвалити таку ж рекомендацію щодо повного відшкодування збитків США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим країнам".

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, Генасамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.

Проти ухвалення резолюції проголосували 12 країн, серед яких Росія, Білорусь, Китай та КНДР.