Макрон закликав Китай об'єднати сили з Францією заради України

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що країни мають об’єднати зусилля для припинення війни в Україні, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Лідери країн зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну".

Пізніше, у вступному слові Цзіньпін не згадував Україну напряму, але закликав Францію і Китай разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.