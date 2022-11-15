Тwitter прибере одну з функцій

У соціальній мережі Twitter відтепер не відображатиметься інформація про те, з якого гаджета було викладено публікацію, повідомляє РБК-Україна.

Власник соцмережі Ілон Маск повідомив про вилучення цієї функції, а також вибачився за повільну роботу Twitter у багатьох країнах. За його словами, оновлення програми для користувачів з Індії може займати до 20 секунд, тим часом у США воно займає не більше двох секунд.