Супутник Марса руйнується: його поверхня покрита розтяжками від гравітації.

Планетологи вважають, що смуги на Фобосі утворилися під дією припливних сил Марса, які руйнують супутник, повідомляє Хайтек.

Міжнародна група дослідників представила результати аналізу, що пояснює походження загадкових борозен на поверхні Фобоса. Вони вважають, що це зовнішній прояв внутрішніх каньйонів, що сформувалися у процесі розтягування та деформації поверхні. Вона пов'язані з руйнацією супутника під впливом приливних сил.

Фобос — найближчий із двох супутників Марса. Це масивне кам'яне тіло діаметром близько 22 км. На поверхні Фобос можна побачити незвичайний візерунок з паралельних ліній. Ця освіта була відкрита при дослідженні супутника місією НАСА «Вікінг» у 70-х роках, але тривалий час ставила вчених у глухий кут.

Дослідники використали моделювання умов на Фобосі за допомогою суперкомп'ютера. У своїй моделі вчені припустили, що на поверхні супутника лежить пухкий пил, який покриває більш глибокий шар із трохи пов'язаного матеріалу. У цьому внутрішньому шарі, за версією вчених, можуть формуватися глибокі тріщини. У цьому випадку пухкі матеріали з поверхні обсипатимуться в утворені тріщини і формуватимуть кар'єри на поверхні.

Планетологи представили в процесі моделювання верхні 150 м поверхні Фобоса у вигляді двох прямокутних паль, що складаються з 3 мільйонів зерен, причому верхні 50 м дуже пухкі, а більш глибокі зерна мають слабке зчеплення. Потім вони проаналізували, як деформуватиметься поверхня під дією приливних сил.

Поступова еволюція борозен на поверхні супутника. Зображення: Bin Cheng et al., The Planetary Science Journal Результати дослідження показали, що отримані структури мають разючу подібність за розміром, розташуванням і орієнтацією з багатьма борозенками, що спостерігаються в середніх широтах на Фобосі. Зокрема, модель побудувала такі ж паралельні візерунки та ямки, які у багатьох спостерігаються на поверхні супутника.

Фобос розташований від Марса всього 6 тис. км. Через таку близькість приливні сили змушують його рухатися спіраллю зі швидкістю близько 2 м за 100 років. За оцінками вчених, приблизно через 40 млн. років супутник вріжеться в планету.