Генштаб: РФ уже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів

Генштаб: РФ уже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу, втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем і 208 засобів протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків – 2 861 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин – 5 773 (+25) од.,
  • артилерійських систем – 1 850 (+11) од.,
  • РСЗВ – 393 (+0) од.,
  • засобів ППО – 208 (+2) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2) од.,
  • крилатих ракет - 399 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од.,
  • спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

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