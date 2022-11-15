Генштаб: РФ уже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів

За даними Генерального штабу, втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем і 208 засобів протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,

танків – 2 861 (+13) од.,

бойових броньованих машин – 5 773 (+25) од.,

артилерійських систем – 1 850 (+11) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО – 208 (+2) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2) од.,

крилатих ракет - 399 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од.,

спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.