Генштаб: РФ уже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів
За даними Генерального штабу, втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем і 208 засобів протиповітряної оборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
- танків – 2 861 (+13) од.,
- бойових броньованих машин – 5 773 (+25) од.,
- артилерійських систем – 1 850 (+11) од.,
- РСЗВ – 393 (+0) од.,
- засобів ППО – 208 (+2) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2) од.,
- крилатих ракет - 399 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од.,
- спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані уточнюються.