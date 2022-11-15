Косово та Сербія опинилися на порозі найнебезпечнішої кризи, — ЄС

Загострення протистояння між Сербією та частково визнаним Косово може стати найнебезпечнішим за минуле десятиліття﻿. Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє Ділова столиця.

"Ми дуже стурбовані ситуацією на Західних Балканах" , — заявив Боррель, додавши, що "непотрібна і контрпродуктивна напруженість" між Косовом та Сербією "досягає дуже, дуже небезпечного рівня" і створює ситуацію, коли "ми, на жаль, опинилися на межі ще однієї кризи".

Говорячи про останню напруженість, він заявив про найсерйознішу і найнебезпечнішу кризу за останні десять років і сказав, що вихід сербів із косовських інститутів створив вакуум.

"У цьому вакуумі може статися найгірше, тому обидві сторони мають виявити більше гнучкості" , — попередив Боррель.

Ситуація на півночі краю стала більш нестабільною останніми тижнями, коли члени сербської громади звільнилися з косовських установ на знак протесту проти вимоги уряду, щоб усі автомобілі, що належать громадянам Косова, мали косовські номери. Сербія виступає проти цього, оскільки не визнає незалежності Косова.

"Косовські серби мають повернутися до інститутів. Влада Косова має проявити гнучкість у питанні номерних знаків і без зволікань працювати над імплементацією угоди про асоціацію муніципалітетів сербської більшості" , — додав він.

Зазначимо, Євросоюз збільшив чисельність поліцейської місії у Косові після демаршу сербів.