ОП: Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має програти війну, понести покарання та пройти політтрансформацію – вона не може продовжувати існувати в нинішньому вигляді.

"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за нехтування міжнародним правом і пройти політтрансформацію" , - написав Подоляк у Twitter.

Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права та пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022

Представник ОП зазначив, що чим раніше все це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі