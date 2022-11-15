ОП: Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має програти війну, понести покарання та пройти політтрансформацію – вона не може продовжувати існувати в нинішньому вигляді.
"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за нехтування міжнародним правом і пройти політтрансформацію", - написав Подоляк у Twitter.
Представник ОП зазначив, що чим раніше все це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі