НАБУ оголосило у розшук екс-нардепа Грановського

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього нардепа Олександра Грановського у справі про багатомільйонну корупційну схему на "Одеському припортовому заводі".

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)" , - повідомили в Бюро.

21 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили Грановського про підозру за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України.

За даними слідства, Грановський організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеної компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектора економіки за конкурентними цінами. Проте фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ"