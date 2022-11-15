Bloomberg: Росія погодиться на продовження "зернової угоди"

Термін "зернової угоди" спливає вже цього тижня. Видання Bloomberg пише, що РФ погодиться на її продовження, однак чи висуватиме вона будь-які вимоги в обмін на це, чотири джерела, з якими спілкувалося видання, не уточнили, повідомляє Дзеркало тижня.

"Зернова угода" за участю посередників - ООН та Туреччини - була підписана в серпні, її тривалість має становити 120 днів. І вже у суботу вони спливають. За цей час Україна вивезла у рамках експорту продукції 10 млн. тонн зерна.

Якщо ж жодна із сторін у суботу не ухвалить рішення про розрив угоди, то вона автоматично буде продовжена ще на 120 днів.