Росія з усіх сил намагається не допустити свою дипломатичну ізоляцію на саміті G20, який проходить на Балі. Традиційні союзники, такі як Індія і Китай, почали дистанціюватися від російської війни проти України. Про це повідомляє видання The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді і лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили занепокоєння через війну, хоч і не відмовилися від попередніх зусиль, націлених захистити Москву. Представники США все ще просувають остаточне комюніке, в якому б на Росію покладалася більша провина. В проекті документу містяться слова про те, що «більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні» і наголошують, що «вона створює величезні людські страждання, а також загострює існуючі слабкості глобальної економіки».

Господар саміту Індонезія намагалася звести згадки про війну до мінімуму, наполягаючи на тому, що G20 - це не форум з питань безпеки. А повторення добре всім відомих позицій завадить прогресу у вирішенні проблем, таких як глобальний борг і відновлення після пандемії. Саміт на індонезійському острові Балі - це перша зустріч лідерів G20 з дня початку вторгнення Росії в Україну.

Війна і занепокоєння через глобальну інфляцію, продовольчу і енергетичну безпеку нависли над нею. У своєму зверненні Сі Цзіньпін застеріг проти «перетворення на зброю» продовольства і енергоносіїв, додавши, що він проти ядерної війни за будь-яких умов. Ці слова кинули тінь на постійні погрози Росії застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

«Ми повинні твердо виступити проти політизації, інструменталізації і перетворення на зброю продовольчої і енергетичної проблем» , - наголосив лідер Китаю.

Моді ж сказав, що потрібно визнати провал ООН як багатостороннього інституту. Таким чином він підвищив тиск на G20, щоб організація знайшла рішення. Індійський прем’єр вважає, що настав час для припинення вогню і дипломатії. Під час відео-звернення, яке міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров обережно пропустив, президент України Володимир Зеленський теж говорив про необхідність зупинити війну, яка відібрала життя тисячів людей. Однак, він наголосив, що перемир’я можливе лише в тому випадку, якщо армія Росії піде з української території.

Звертаючись українською мовою до найбільш впливової аудиторії, перед якою він виступав за весь час війни, Зеленський зайняв позицію лідера, готового домовлятися з Росією, але лише за умовах, які захистять український суверенітет і визнають мужність, з якою армія України захищала свою Батьківщину. Похваливши Сі Цзіньпіна, Зеленський засудив «божевільні погрози ядерною зброєю, до яких російські чиновники вдаються».

«Виправдань ядерному шантажу немає і не може бути» , - додав він, при цьому подякувавши G19, виключивши з організації Росію.

The Guardian з посилання мна міністра закордонних справ Вана Ї пише, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Джо Байденом в понеділок сказав, що «ядерну зброю не можна застосовувати, а ядерну війну не варто починати». Український лідер також закликав до розширення і продовження зернової угоди, яка була укладена за сприяння ООН і Туреччини в липні.

Більша частина дипломатичних зусиль на G20 були зосереджені на умовах, згідно з якими Росія дозволить зерновій угоді діяти й далі. Москва вже призупиняла свою участь в домовленостях один раз, звинувативши Захід в тому, що він нібито не переконав транспортні і страхові компанії брати участь в експорті російської пшениці і мінеральних добрив. На Росію і Україну припадає близько 30% світового експорту пшениці і ячменю, а також п’ята частина кукурудзи і більш ніж половина соняшникової олії. Російське вторгнення заблокувало 20 мільйонів тонн зерна в портах, які до липня були заблоковані. Росія стверджує, що зернова угода виконується лише частково. Питання продовження дії домовленостей повинно вирішитися вже найближчої п’ятниці