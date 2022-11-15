Тривога у всіх областях, повідомляють про запуск російських ракет

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – у всіх областях України оголошено повітряну тривогу.

"Ракети в повітрі. В укриття" , - написав голова Миколаївської ОВВ.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101" , - заявив Вілкул.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають із Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.

Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також цілі в Україні не відомі.