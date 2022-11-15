Кличко: Ракети РФ влучили у два житлових будинки у Печерському районі Києва

Вдень у вівторок, 15 листопада, РФ завдала ракетних ударів по Києву, ракети влучили у житловi будинки у Печерському районі Києва, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко у Telegram.

За словами Кличка, медики та рятувальники перебувають на місці влучень.

«Атака на столицю. У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Медики та рятувальники на місці влучень», - зазначив мер.

Кличко додав, що кілька ракет над Києвом збили ППО.

Перед цим практично по всій Україні було зафіксовано масштабну повітряну тривогу. У низці областей працювала ППО.

Росія здійснила новий масований ракетний удар першого дня проведення саміту G20 в Індонезії.